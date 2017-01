Morreu Daniel Serrão

Manuel Serrão manifestou ainda o desejo de que seja "respeitada a natureza privada dos atos fúnebres".

O médico Daniel Serrão morreu este domingo de madrugada, aos 88 anos, vítima de problemas respiratórios decorrentes ainda de um atropelamento que sofreu há mais de dois anos.O velório decorrerá hoje na Igreja da Lapa, entre as 16:00 e as 20:00, e o funeral realiza-se na segunda-feira pelas 09:45, saindo da mesma Igreja, disse à Lusa o filho Manuel Serrão.A morte de Daniel Serrão decorre dos problemas de saúde, sobretudo de natureza respiratória, com que ficou desde que foi atropelado, há mais de dois anos, e dos quais "nunca mais recuperou", acrescentou.