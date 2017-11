Morreu o antigo governador civil de Faro, Cabrita Neto

Joaquim Cabrita Neto morreu esta segunda-feira aos 77 anos.

Por Tiago Griff | 13:11

Morreu, esta segunda-feira, o antigo Governador Civil de Faro, Joaquim Cabrita Neto, com 77 anos, depois de uma vida política muito ativa onde chegou ainda a presidir à liderança do PSD/Algarve.

Foi umas das figuras políticas algarvias mais influentes da sua geração, destacando-se o cargo de Governador Civil de Faro, entre 1985 e 1995 e de deputado na Assembleia da República, pelo PSD, de forma irregular, entre 1980 e 1999, partido do qual chegou também a presidir no Algarve.

Entre 1976 e 1979 também foi presidente da Comissão Regional de Turismo do Algarve, atual Região de Turismo do Algarve, e presidiu também à AIHSA – Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve.

O ex-governador é natural da Guia, no concelho de Albufeira, onde nasceu a 22 de setembro de 1940. Era filho do empresário do Teófilo Fontainhas Neto e irmão de Vítor Neto, antigo secretário de Estado do Turismo.

Faleceu esta segunda feira, depois de batalhar com problemas de saúde.