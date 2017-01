Morreu o biólogo Mário Ruivo

Morreu Mário Ruivo, biólogo, professor e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. O também ex-secretário de Estado das Pescas foi fundamental na Expo 98, sendo o responsável pelo tema adotado por Portugal, "Os Oceanos - Um património para o Futuro".



O falecimento foi confirmado pela família, que destaca o papel de Ruivo na luta "para colocar o mar na esfera pública".



Homem de ciência e da defesa da democracia, abraçou a investigação científica, focando-se no mar e nos recursos vivos do mesmo.





Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, dirigindo também a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO.

Para além dos cargos que adotou no governo português, também desempenhou papéis de destaque nas Nações Unidas, nomeadamente naFormado em Biologia e especializado em Oceanografia Biológica, o mar sempre foi o enfoque de Mário Ruivo, que foi condecorado várias vezes ao longo da sua carreira.O ministro do ambiente já reagiu à morte do cientista, garantindo que Mário Ruivo deixa "na política mas, sobretudo, no ambiente, um legado inultrapassável".

"A sua ação determinada e conciliadora define um caminho claro para um Portugal mais justo, sustentável e com um melhor futuro", diz João Pedro Matos Fernandes.

"Mário Ruivo expressou, até ao momento em que nos deixou, uma permanente apetência e uma extraordinária e clara visão para intervir e fomentar o desenvolvimento de iniciativas estratégicas em domínios diversos da vida social e científica, com particular incidência na sua paixão de sempre: Os Oceanos", relembra, em comunicado, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que o professor fundou.