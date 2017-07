Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o homem que de tostões fez fortuna

Tinha por lema que “acima de zero é caro” e dizia que só tinha ganho o primeiro par de sapatos após o exame da 4.ª classe.

Por Débora Carvalho | 01:30

"Acima de zero é caro". Esta era uma das máximas de Américo Ferreira Amorim, o homem mais rico de Portugal. O empresário, que subiu a pulso nos negócios, morreu ontem aos 82 anos na sequência de uma pneumonia. Na história empresarial ficará sempre como o ‘Rei da Cortiça’.



Américo Amorim deixa uma fortuna avaliada em 4 mil milhões de euros, segundo a ‘Forbes’. O império de um dos mais bem-sucedidos industriais portugueses não se ficou apenas pela cortiça e, para além da joia da coroa do grupo - a Galp - o empresário contava ainda com negócios na área da banca, imobiliário, floresta e turismo. Esteve ainda ligado a alguns dos maiores negócios das últimas décadas, como a fundação do BCP ou da Telecel (Vodafone).



Aliás, conta-se que o BCP – hoje o maior banco privado português – foi fundado no verão de 1984 numa reunião de empresários na sua casa de apoio à piscina da vivenda da Granja. Ainda na finança, teve uma parceria com Isabel dos Santos no BIC e foi acionista no Popular.



Américo Amorim nasceu a 21 de julho de 1934 em Mozelos, Santa Maria da Feira. Era o quinto filho de uma família numerosa (eram oito irmãos), que só ganhou o primeiro par de sapatos quando fez o exame da quarta classe. Era casado com Maria Fernanda Oliveira Ramos há quase 50 anos e pai de três filhas: Paula, Marta e Luísa. O empresário detestava que lhe perguntassem quem iria tomar o seu lugar. A confirmação de que Paula, a filha mais velha, era a sucessora surgiu em 2011, com a criação do grupo Américo Amorim, onde a empresária de 45 anos assumiu o cargo de vice-presidente.



Mas Paula Amorim não está sozinha nos negócios. Marta, de 44 anos, entra para a gestão da Galp para substituir a irmã na vice-presidência da petrolífera. Já a filha Luísa Amorim, de 43 anos, dedica-se à produção de vinhos. Francisco Rego, marido de Luísa, também está na gestão do grupo. A Galp lembrou-o ontem como um "líder ímpar" e um "homem de exceção".



Paula Amorim é a sucessora do pai nos negócios

A filha mais velha do empresário corticeiro chegou ao comando da Galp, depois de um treino na vice-presidência. Tal como o pai, não gosta de dar entrevistas, tendo começado a trabalhar ao lado deste com 20 anos, passando pelas áreas imobiliária, florestal e agrícola.



Paula Amorim, de 45 anos, tem dois filhos e deu provas à frente do negócio de luxo, com a rede de lojas ‘Fashion Clinic’.



Cerimónias fúnebres começam hoje em Gaia

O velório de Américo Amorim terá lugar na Capela do Mosteiro de Grijó, hoje, entre as 13h00 e as 22h00. A missa de corpo presente realiza-se, amanhã , às 10h30, no Mosteiro de Grijó, em Gaia.



Empresas apanhadas na Operação Furacão

Duas empresas do universo Amorim integraram a lista das 51 sociedades que utilizaram esquemas de fuga aos impostos e pagaram, no âmbito da Operação Furacão, 3,7 milhões de euros ao Fisco.