Morreu o matemático Jaime Campos Ferreira

Em 2002, o Departamento de Matemática do IST estabeleceu em sua homenagem o Prémio Jaime Campos Ferreira, destinado a distinguir, pelos seus méritos académicos na área da Matemática, os alunos de licenciatura do instituto.Licenciado em Matemática em 1950, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campos Ferreira foi aluno de Sebastião e Silva, que dirigiu o Centro de Estudos Matemáticos de Lisboa do antigo Instituto de Alta Cultura, fez investigação em Análise e Teoria das Distribuições.No início da sua carreira, também foi membro do Centro de Estudos Matemáticos de Lisboa, tendo trabalhado igualmente no Instituto Nacional de Estatística, na Junta de Energia Nuclear, na Academia Militar, na Escola Naval e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 1967, após prestar provas públicas, tornou-se professor catedrático do IST, onde se manteve até se jubilar, em 1997.

O professor catedrático jubilado Jaime Campos Ferreira, de 89 anos, faleceu no sábado, anunciou este domingo a Universidade de Lisboa na sua página na internet.De acordo com a Universidade de Lisboa, o professor de matemática jubilado do Instituto Superior Técnico (IST), completaria 89 anos no próximo dia 23 de dezembro."Durante 30 anos desempenhou um papel notável na formação matemática de sucessivas gerações de estudantes de engenharia, atraiu alguns deles para uma carreira em matemática, e contribuiu decisivamente para a criação e desenvolvimento do Departamento de Matemática do IST", sublinha a Universidade, na nota sobre o falecimento.