Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o "melhor ganadeiro do mundo"

Victorino Martín tinha 88 anos e sofreu um acidente vascular cerebral.

03.10.17

Morreu o ganadeiro Victorino Martín. Tinha 88 anos.



Figura incontornável da tauromaquia, sofreu um AVC no domingo e acabou por falecer esta terça-feira.



Tido por muitos como "o melhor ganadeiro do mundo", era, segundo o El País, um "defensor da tauromaquia" e uma "personagem fundamental" no mundo das touradas, tratando com grandeza a criação de touros bravos.



Após o acidente vascular cerebral, Martín foi acompanhado pela família, que preferiu não o hospitalizar, permanecendo sob observação na sua fazenda, "rodeado dos seus entes queridos e de uma equipa médica".



"A família Martín informa com grande tristeza que faleceu Victorino Martín Andrés hoje, às 15h00, na sua fazenda Monteviejo, rodeado dos seus entes queridos, depois de passar vários dias a lutar pela sua vida após sofrer um acidente vascular cerebral", explicou a família, em comunicado.



Victorino Martín nasceu em 1929 em Galapagar e já há muito que tinha passado o seu legado ao filho. No entanto, o seu nome ainda hoje era sinónimo de ganadaria de excelência.