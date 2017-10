Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o presidente da Associação Nacional do Ramo Automóvel

António Teixeira Lopes morreu, na passada sexta-feira, vítima de doença súbita.

Por Lusa | 21:54

O presidente da Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN), António Teixeira Lopes, morreu, na passada sexta-feira, vítima de doença súbita, informou hoje a entidade.



"É com profundo pesar que a ARAN comunica que o seu presidente da direção, António Teixeira Lopes, faleceu no dia 20 de outubro [...] em Paris, onde se encontrava a participar na reunião da direção do CEGAA -- Conseil Européen Des Groupements D'Agents De L'Automobile", lê-se no comunicado.



António Teixeira Lopes era presidente da ARAN desde 2002, função que acumulava com a permanência no Conselho de Administração do Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel (CEPRA) e a liderança do Conselho de Administração do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel (CASA).



Antes disto, desempenhou cargos nas áreas comercial e pós-venda da Renault Portugal (então Renault Portuguesa), entre 1980 e 1989, altura em que se mudou para a Mitsubishi Motors de Portugal, onde esteve até 2002.



De acordo com o comunicado, ainda não está marcada a data nem o local das cerimónias fúnebres.