Morreu Varela Gomes, o coronel que resistiu à ditadura

Figura do "golpe de Beja" ficou conhecido como o "primeiro capitão de Abril".

21:27

Morreu, esta segunda-feira, o coronel João Varela Gomes, figura importante da luta contra a ditadura de António Oliveira Salazar. Tinha 93 anos.A notícia está a ser avançada esta segunda-feira pela RTP, que assegura que João Varela Gomes morreu em sua cara, em Lisboa.Na altura capitão, Varela Gomes esteve presente na operação de tomada do quartel do Regimento de Infantaria 3, em Beja, em janeiro de 1962, que ficou conhecida como "o golpe de Beja" e serviria de fundação ao 25 de Abril.

Acabou ferido com gravidade e a revolta foi debelada.

Meses antes, foi o único candidato militar a participar nas eleições para a Assembleia Nacional, como oposição democrática ao poder imposto.

Condenado a seis anos de prisão, após o 25 de Abril foi reintegrado no Exército com o posto de coronel. Fugiu depois do 25 de Novembro, após ter sido alvo de um mandato de captura.

Varela Gomes foi uma das figuras da Revolução dos Cravos e chegou mesmo a ser designado como "o primeiro capitão de Abril".