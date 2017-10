Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mortalidade agravada com acidentes trágicos

Verificados mais de 13 mil óbitos, o que traduz um aumento de 27,6% por comparação com igual período de 2016.

Por João Saramago | 01:30

Morreram nos primeiros seis meses deste ano 57 509 pessoas quando no período homólogo de 2016 foram registados 56 381 óbitos. São mais 1128 mortes, que traduzem uma subida de 2% num ano marcado por um acréscimo de mortes por acidentes trágicos.



O maior número de mortes resulta, em grande parte, da gripe e da vaga de frio que atingiu Portugal Continental em janeiro último. No primeiro mês do ano, morreram 13 376, mais 2894 pessoas, num crescimento de 27,6%, face aos 10 482 óbitos verificados em janeiro de 2016, revela o INE.



Nos acidentes rodoviários, os últimos dados reportados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária indicam que entre 1 de janeiro e 21 de outubro morreram 409 pessoas, mais 57, face a 352 óbitos verificado em igual período de 2016.



Nos óbitos resultantes por incêndios florestais, incluem-se pelo menos 110 pessoas, quando em 2016 foram 3, na Madeira. Há ainda a registar 19 mortes resultantes de explosões e fogos domésticos. O caso mais dramático foi o acidente verificado numa pirotecnia de Avões (Lamego), em abril, onde morreram oito pessoas.



Por afogamento, foram registados até setembro 96 óbitos, indica a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores.

Recorde-se que em 2016 a mortalidade atingiu um valor histórico com 110 957 óbitos. É necessário recuar a 1949 para obter um valor mais alto. Nesse ano, faleceram 118 mil.