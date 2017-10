Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de aluno deixa escola em choque

Leandro Cortegaça, de 11 anos, teria um historial de doença cardíaca. Caiu inconsciente.

Por Sofia Garcia | 01:30

Leandro Cortegaça, de 11 anos, morreu ontem na Escola Básica Integrada da Quinta do Conde, em Sesimbra, minutos depois de ter entrado na sala de aula. O menino, aluno do 5º ano, teria um historial de doença cardíaca e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu e o óbito foi declarado no local. O estabelecimento escolar não possui um desfibrilhador.



Leandro chegou à escola antes do primeiro toque, e pelas 08h15, já sentado na secretária, entrou em paragem cardiorrespiratória. "O aluno sentiu-se mal e caiu inconsciente. De imediato, foi chamado o 112 e seguido todo o procedimento normal", disse ao CM Luís Pacheco, diretor da escola.



"Tivemos todo o apoio do INEM e dos bombeiros, chegaram todos no minuto seguinte mas infelizmente deu-se este cenário", contou Ana Oliveira, presidente da associação de pais. A escola publicou ontem uma nota na internet, onde endereçava condolências à família do menino.



Quanto ao desfibrilhador, o diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, explicou ao CM que este pode salvar vidas, mas que a sua utilização não garante a sobrevivência. "Nunca sabemos se vai salvar ou não, mas é muito útil. No entanto, ainda não está muito vulgarizado nas escolas do País", concluiu o médico Hélder Pereira.



Criança já tinha sido submetida a cirurgia

Ao que o CM apurou, o menino já tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica, realizada no ano passado, numa tentativa de minimizar os efeitos do quadro clínico de que padecia.



Este era o primeiro ano que a criança frequentava a Escola Básica Integrada da Quinta do Conde.



Colegas foram os primeiros a dar o alerta

Os cerca de 20 colegas de turma de Leandro estão a receber apoio psicológico. Os pais do menino também já estão a ser acompanhados por técnicos especializados.



"Especialmente nos primeiros dias, é fundamental o apoio à comunidade docente, aos auxiliares e às próprias crianças, que foram os primeiros a dar conta da situação", apela Ana Oliveira, presidente da Associação de Pais da Escola Básica Integrada da Quinta do Conde.



SAIBA MAIS

40%

é a taxa de morte súbita cardíaca na Europa. A desfibrilhação é a única terapia eficaz para a fibrilhação ventricular. Por cada minuto que uma pessoa passa sem manobras de Suporte Básico de Vida, a hipótese de sobrevivência diminui 7%.



Decreto de Lei 188/2009

"Pretende facultar o acesso generalizado a meios de socorro adequados às necessidades de um significativo número de vítimas, visando assim uma diminuição das mortes evitáveis por eventos cardiovasculares."