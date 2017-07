Morte de peixes no rio Tua investigada pelas autoridades

Suspeitas de descarga poluente de uma empresa como causa.

Por Lusa | 12.07.17

As autoridades foram esta quarta-feira alertadas para um número anormal de peixes mortos no rio Tua, na zona de Frechas, em Mirandela, com suspeitas de uma descarga poluente de uma empresa como causa, informou a GNR.A investigação do caso está a cargo da equipa do Ambiente da GNR, o SEPNA, que procedeu à recolha de vestígios e de água para análise, em diferentes locais da zona aonde se deslocaram também outras entidades como o Instituto dos Recursos Hídricos, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara de Mirandela.No local, junto a uma praia fluvial, as autoridades constataram a existência de "bastantes peixes mortos", como indicou à Lusa fonte das Relações Públicas do Comando Distrital da GNR de Bragança.Segundo a fonte, "foram recolhidas amostras de águas em quatro pontos diferentes, desde o local até uma empresa suspeita de descarga de águas residuais no rio".O caso está em investigação para apurar a causa da morte de peixes e eventuais responsáveis.De acordo ainda com a GNR, a Câmara de Mirandela está a proceder à recolha dos peixes mortos no rio.