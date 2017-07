Morto chamado para entrevista

Segurança Social informa filha que ia ser chamada para uma entrevista.

Por Paula Gonçalves | 11.07.17

Os serviços da Segurança Social responderam a um pedido de apoio para integração de um utente na Rede de Cuidados Continuados Integrados mais de um mês após a sua morte.A filha Ana Sofia Pereira está revoltada. Diz que o óbito foi comunicado e a prová-lo "está o facto de lhe terem deixado de pagar a reforma".Victor Pereira, que sofria de esclerose lateral amiotrófica (doença incapacitante e fatal), morreu a 10 de maio. A 21 de junho, a filha recebeu um email da Segurança Social a informá-la que o pai estava sinalizado para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados desde abril de 2017. Referia que seria contactada para a realização de entrevista."É revoltante. Estão a gozar. Ao fim de quase dois meses após a morte e de lhe deixarem de pagar a reforma, com que direito me fazem reviver tudo?", questiona.Ao, a Segurança Social referiu que o processo foi instruído a 9 de maio. Após o óbito foi "arquivado", não se registando "qualquer outra ocorrência a partir dessa data".Anteriormente, Ana Sofia Pereira tinha também solicitado o Complemento por Dependência, que foi indeferido.A Segurança Social refere que, à data da verificação de incapacidade, Victor Pereira não reunia "as condições clínicas de atribuição".A filha estranha a resposta, uma vez que "nunca o chamaram para uma junta médica".