Mosteiro fundado por 10 monjas

Projeto foi apresentado este sábado em Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro.

O Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, em Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro, vai ser fundado por 10 monjas italianas, foi este sábado revelado.



O grupo, proveniente do Mosteiro de Vitorchiano, em Itália, já iniciou os estudos em "língua portuguesa e em história da Igreja em Portugal".



A diocese de Bragança-Miranda anunciou, em outubro do ano passado, que iria acolher a comunidade, destacando-o como "um momento e um marco únicos".



A diocese revelou ainda que o mosteiro será construído no lugar do Alacão, na freguesia de Palaçoulo, e terá capacidade para 40 monjas. A data de início da construção ainda não foi revelada.