Motards solidários dão prendas

Iniciativa solidária no hospital das Caldas da Rainha.

Por Francisca Genésio | 08:40

Trinta motards vestiram--se de Pai Natal e só pararam no hospital das Caldas da Rainha para entregarem prendas às crianças que por razões de saúde ficaram privadas de passar a Consoada em casa com as famílias.



Foram à Pediatria e à Obstetrícia e, por onde passaram, contagiaram com a sua vivacidade as crianças, pais e profissionais de saúde, que aplaudiram a iniciativa. "O que nos faz vir cá é a alegria que transmitimos a quem está no hospital para que se sintam melhor", explicou Paulo Gomes, do Clube Motard São Rafael. "Só temos de estar muitos gratos pela visita", acrescentou o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco.