Motéis registam quebra no Natal

Entre as tradições familiares, a procura por motéis em Portugal sofre uma grande redução no Natal e alguns fecham portas na noite da Consoada, uma semana antes de um dos melhores momentos do negócio - a passagem do ano.



Concentrados em grande parte nos distritos de Lisboa, Porto, Braga e Aveiro, os motéis disponibilizam diferentes tipos de quartos e períodos de ocupação (desde algumas horas a uma noite como num hotel), com pouco ou nenhum contacto com funcionários, mas os espelhos no teto, os 'jacuzzi' e as camas redondas não são suficientes para impedir que os dias 24 e 25 tenham poucos clientes, como referiram à Lusa empresários e colaboradores de cerca de uma dezena destes espaços.



"Esses dias são os piores do ano, são muito fracos. Na noite de Natal vendemos cerca de 30% de um dia normal", atesta Alberto José Diniz, diretor interino do Motel Havay, em Leça do Balio (Matosinhos).





A unidade, uma das mais antigas do Grande Porto, com 18 anos e meio, mantém-se aberta todos os dias do ano, mas no Natal funciona com "o mínimo de funcionários", dada a fraca clientela, e os preços habituais.Já o D'lirius Azuis, aberto há 13 anos em Sintra, encerra entre as 15h00 do dia 24 e a mesma hora do dia seguinte."Quase não tem procura. Tudo o que seja uma festa de família - até num domingo se nota - é fraco. Somos um país muito católico. Já aconteceu vir aqui pouco antes da ceia de Natal e ver um carro a querer entrar, mas mesmo os não católicos refugiam-se mais nos hotéis", descreve Fernando Machado, da gerência.Também na Mealhada, no Príncipe Encantado, com 25 anos, se optou por fechar portas na noite de Natal, pela reduzida procura."O negócio é fraco. A passagem do ano é diferente, a procura é elevada", indica a administração, referindo que os preços não vão ser alterados.Fernando Machado confirma: tal como no Dia dos Namorados, a última noite do ano consegue uma ocupação completa dos 38 quartos do D'lirius Azuis, a partir das 22:30 do dia 31 e até às 14:00 do dia 01. Por isso, além de preços diferentes, a 'despedida' implica reservas, mediante pagamento e em particular para as suítes mais caras (em menor número).Segundo uma funcionária de outro motel da Grande Lisboa, que não se quis identificar -- "tal como no contacto com os clientes" -, uma parte significativa das reservas é feita com alguma antecedência."É aquela noite de festa diferente, não é tão virada para a família, as pessoas gostam de combinar uma coisa mais romântica e de surpreender, começar o ano com a pessoa por quem estão apaixonadas ou com um grupo divertido", comenta, referindo que as reservas são feitas tanto por homens como por mulheres.João Castro, de 34 anos e engenheiro, é um adepto do "fim de ano romântico" e há quatro anos que opta por um motel nesta data, juntamente com a namorada. Já experimentou três espaços diferentes, em Sintra, Loures e Braga.Em todos eles aproveitou pacotes especiais com champanhe, pequeno-almoço e outros 'extra'."Já há motéis bons em Portugal, não são sítios de mau ambiente, como muita gente pensa. Só é preciso sentido de humor, porque se pode ouvir de tudo", conta.No Havay, a celebração também se faz sobretudo com pacotes especiais para reserva, a preços diferentes do habitual, mas quem não tiver marcado pode ainda ter sorte com os poucos quartos que sobram."Por regra, conseguimos encher a casa", diz Alberto José Diniz, apontando o período entre as 22:00 e as 13:00 como o mais procurado.Nos últimos cinco anos, acrescenta, o movimento tem sido "sempre muito forte" tanto nesta data como do Dia dos Namorados, mas no segundo há maior rotatividade no uso das suítes e não costuma haver reservas.