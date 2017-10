Motor em chamas obriga avião da TAP a aterragem de emergência

Aparelho tinha descolado há 15 minutos.

Um incêndio no motor do avião A321, da TAP, obrigou os pilotos a fazerem uma aterragem de emergência no Aeroporto Leonardo Da Vinci, em Fiumicino, em Itália, esta terça-feira.

De acordo com a imprensa italiana, o avião tinha descolado do mesmo aeroporto há apenas 15 minutos e seguia para o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Apesar do incidente, o aparelho aterrou em segurança e já está a ser inspeccionado.

A bordo seguiam 171 passageiros e 7 membros da tripulação. Não há feridos a registar.