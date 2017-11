Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motoristas da Câmara Municipal de Lisboa em greve por lugares de estacionamento

Autarquia criou corredor de bicicletas e instalou parquímetros na zona usada por trabalhadores.

13:16

Os motoristas da Camara Municipal de Lisboa contestam a falta de estacionamento camarário para as suas viaturas e decidiram marcar uma greve entre 07 e 9 de dezembro, disse à Lusa o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas.



Em declarações à Lusa, o coordenador sul do Sindicato Nacional dos Motoristas, Manuel Oliveira, explicou que cerca de 40 motoristas camarários, que se encontram na zona dos Olivais, vão deixar de ter estacionamento para viaturas próprias.



Manuel Oliveira adiantou que a autarquia decidiu criar um corredor de bicicletas e instalar parquímetros na zona onde os trabalhadores estacionam as suas viaturas próprias.



"Estes trabalhadores entram ao serviço durante a madrugada, não tendo a possibilidade de usar transportes públicos. Havendo espaço dentro das instalações da Câmara Municipal, deveria ser dada possibilidade de estacionarem os seus automóveis, tal como o fazem outros trabalhadores camarários", disse.



O sindicalista adiantou que os motoristas sentem-se injustiçados e foram informados este sábado que esta determinação camarária começa já na segunda-feira.



"Hoje fui contactado por vários trabalhadores que me informaram desta medida e exigiram do sindicato que tomasse uma atitude de imediato. Respeitamos a vontade dos nossos associados e o pré-aviso de greve já foi oficializado", disse.