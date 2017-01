Movimento ibérico antinuclear quer fim da central de Almaraz até 2020

O responsável falava à Lusa após uma reunião do MIA na Assembleia da República, na qual se preparou uma conferência internacional sobre Almaraz, que vai decorrer em Lisboa, no próximo mês, com intervenções de Helena Roseta, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, do físico nuclear espanhol Paco Castejón, do professor francês Henri Baguenier ou da ativista espanhola Paca Blanco.Outro dos intervenientes será o deputado e presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Pedro Soares, que na quinta-feira se reúne em Madrid com o presidente da comissão parlamentar de Energia, a convite deste e sobre o tema Almaraz.Além da conferência o MIA está a preparar para junho, em Madrid, uma grande manifestação antinuclear, contra Almaraz, mas também contra as outras centrais nucleares espanholas.Eloy lembrou que também no parlamento europeu foi apresentada uma queixa (além da de Portugal) na qual se pergunta como é que a Comissão vai resolver a questão de prolongar a vida de centrais nucleares que já deviam ter sido encerradas.O ativista tem alertado para a perigosidade da central, que já devia ter sido encerrada, que está obsoleta e que tem registado uma série de acidentes e incidentes.É que, disse à Lusa, 2017 é decisivo, "porque é o ano em que se vai decidir ou não a continuação do funcionamento de Almaraz, por mais 10 ou 20 anos".António Eloy disse também que o aterro pode não passar de uma "diversão" para manter Almaraz mais uma década."E isso nenhuma das nossas organizações pode permitir. Não queremos o aterro porque queremos fechar Almaraz", concluiu.