Mudam critérios para entrar no Ensino Superior

Acesso mais facilitado para alunos de cursos profissionais.

Por Bernardo Esteves | 01.10.17

Os alunos do ensino profissional e artístico especializado vão deixar de fazer dois exames nacionais para definir a média do Secundário caso queiram aceder ao Superior. O Ministério da Educação propôs que passem apenas a fazer o exame que conta como prova de ingresso no curso escolhido.



Para o acesso ao Superior, este exame contará 50 por cento, tal como a média do Secundário, que passa a ser definida só pelas notas internas.



O Conselho de Escolas, órgão que representa os diretores, considera num parecer que os alunos dos cursos profissionais ficam em "vantagem" face aos dos cursos científico-humanísticos. Isto porque estes têm de realizar exames que contam 30% para a média do Secundário e que habitualmente contribuem para a descida da média. O ME "não confirma nem comenta por esta ser uma proposta ainda protegida por confidencialidade".



PORMENORES

Exame sem aprender

Hoje, para aceder ao Superior, os alunos dos cursos profissionais têm de fazer exame a Português e a uma disciplina dos cursos científico-humanísticos que não aprenderam, por não constar no plano de estudos, o que tem sido contestado.



Só 15% seguem estudos

Segundo dados do Ministério do Ensino Superior, entre os 23 051 alunos que concluíram cursos profissionais em 2014- -2015, apenas 15% entraram na universidade, o que compara com 80% no caso dos cursos científico-humanísticos.