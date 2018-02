Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher descobre que tem duplo canal anal

Doente da Figueira da Foz tem 40 anos.

11:28

Uma mulher, de 40 anos, descobriu que tinha uma duplicação do canal anal quando necessitou de fazer tratamento a dois abcessos no Hospital Distrital da Figueira da Foz.



Os exames revelaram a existência de dois orifícios. O caso assume particular relevância por ser raro e foi relatado, pelos médicos que a acompanharam, no ‘Journal of Medical Cases’.



A nível mundial há 60 casos detetados e a doente da Figueira da Foz é uma das mais velhas a serem diagnosticadas. A maioria é observada nos primeiros anos de vida.



Segundo a publicação, a doente recusou ser operada.