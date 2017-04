Mulheres compensadas mesmo sem finalizar doação

Já a compensação para o homem que faça uma doação de espermatozoides mantém o limite máximo de 42 euros.

As mulheres que iniciem a doação de óvulos, "e que por alguma razão alheia à sua vontade não a possam concluir", vão passar a ter direito a uma "compensação parcial" de 40%" do limite máximo desse apoio. Uma mulher que a finalize pode ser compensada até 843 euros. Caso não a termine, a verba é de 337 euros.O valor compensatório para as mulheres que doam óvulos é assim aumentado - estava estabelecido um apoio que poderia ir até aos 631 euros -, e serve para o "reembolso das despesas efetuadas, ou para ressarcimento dos prejuízos resultantes da dádiva", lê-se num despacho do Ministério da Saúde, que é publicado amanhã em Diário da República e entra em vigor no dia 1 de maio.O documento sublinha que "a dádiva de células e tecidos é voluntária, altruísta e solidária, não podendo haver, em circunstância alguma, lugar a qualquer compensação económica ou remuneração". A Lei portuguesa estabelece um limite de três doações de óvulos para cada mulher durante toda a vida.