Mulheres que bebem são mais férteis

Benefício terá origem num antioxidante presente em abundância no vinho.

As mulheres que bebem um copo de vinho tinto por semana gozam de melhores níveis de fertilidade do que aquelas que não o fazem.



A garantia é dada por investigadores da Universidade de Washington em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri.



Segundo os cientistas, este benefício terá origem num antioxidante presente em abundância no vinho. O resveratrol é um componente que pode ser encontrado em uvas pretas, cacau e em mirtilos e que "protege as células de stress biológico".



Os investigadores estudaram os níveis de fertilidade de 135 mulheres, com idades entre os 18 e os 44 anos.



As que bebiam tinham mais óvulos viáveis.