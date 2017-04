Mulheres vão receber 834 euros por doar óvulos

Já os homens que doarem os seus espermatozóides continuarão a receber a mesma quantia, ou seja, 42,13 euros por cada doação.



É já a partir do dia 1 de maio que as mulheres que doarem ovócitos a casais com problemas de infertilidade vão passar a receber 834 euros, em vez dos 631, 98 euros, quantia paga atualmente.Segundo a imprensa nacional, o valor aproximar-se-á do compensação oferecida às mulheres em Espanha, onde estas recebem entre 800 a 1000 euros.Esta nova medida, que visa atrair mais doadores, é ainda acompanhada da abertura de novos polos em Lisboa e em Coimbra de recrutamento e de colheita de espermatozóides e de ovócitos, e ainda da atribuição da isenção do pagamento de taxas moderadoras por três anos a quem o fizer.