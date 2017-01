Multas para atrasos no pagamento da TSU

Nesse sentido, a partir de março, as empresas que se atrasarem vão começar a ser notificadas das contraordenações que são agravadas caso ultrapassem os 30 dias.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Os atrasos na entrega das contribuições à Segurança Social vão ser penalizados, a partir de março, com multas entre 50 e 2400 euros. As contraordenações estão previstas na lei desde 2011 mas só dentro de um mês estão reunidas as condições informáticas para poderem ser cobradas.As empresas têm de entregar a sua contribuição (23,75%), bem como os descontos retidos aos trabalhadores (11%), à Segurança Social, entre os dias 10 e 20 do mês seguinte. Os atrasos das empresas impedem, muitas vezes, os trabalhadores de acederem aos subsídios, nomeadamente de doença.Terminada a atualização feita no sistema informático ao longo de 2016, estão "reunidas as condições necessárias para implementação do processo de deteção dos incumprimentos", de acordo com um comunicado do Ministério da Segurança Social.