Municípes de Pampilhosa da Serra isentos de pagamento da água em outubro

Decisão tomada na sequência do incêndio de dia 15.

Por Lusa | 23:19

A Câmara da Pampilhosa da Serra isentou de pagamento da água e resíduos sólidos os munícipes das freguesias de Cabril, Fajão-Vidual, Pampilhosa da Serra, Pessegueiro e Portela do Fojo-Machio, na sequência do incêndio de dia 15, anunciou a autarquia.



Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, este concelho do distrito de Coimbra, um dos mais atingidos pelos incêndios de dia 15, diz que a proposta, que é referente ao mês de outubro e que já foi aprovada em sede de reunião de Câmara, pretende salvaguardar os cidadãos para que estes não sejam prejudicados pecuniariamente por situações a que não deram origem e que, pelo contrário, auxiliaram a pôr termo.



"Esta medida pretende minimizar os custos destes cidadãos, premiando ainda o empenho e a coragem demonstrados por estes que, usando dos meios que dispunham, auxiliaram os bombeiros no combate ao incêndio, tendo a maioria recorrido ao abastecimento de água própria, quer para se protegerem a si e ao seu património, quer o de terceiros", lê-se na nota.



A informação acrescenta que os incêndios destruíram uma vasta área florestal, além de elevados danos no património público e privado, afetando ainda a vida e o quotidiano das populações.



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.