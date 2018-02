Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Município de Gouveia promove ação de reflorestação em áreas ardidas

Atividade vai envolver toda a população interessada.

Por Lusa | 12:56

O Município de Gouveia vai promover na próxima semana uma ação de reflorestação nas áreas ardidas do concelho, que envolverá funcionários autárquicos, alunos das escolas, bombeiros, associações e a população em geral.



Segundo uma nota da Câmara Municipal de Gouveia presidida por Luís Tadeu, a iniciativa de reflorestação denominada "Replantar Gouveia", vai decorrer de 26 de fevereiro a 04 de março, no espaço da denominada Mata da Câmara.



A ação tem como objetivo "repor a mancha verde que foi destruída nos incêndios de 15 e 16 de outubro [de 2017] e destina-se à plantação de diferentes espécies de árvores, nomeadamente faias, carvalhos, castanheiros, bétulas, entre outras", de acordo com a fonte.



A iniciativa, que contará com a colaboração de escolas, corporações de bombeiros, associações, dos funcionários camarários e da população em geral, será desenvolvida em quatro fases.



De 26 de fevereiro (segunda-feira) a 02 de março (sexta-feira) destina-se à comunidade escolar do concelho de Gouveia e é realizada "com o intuito de sensibilizar os mais novos para a importância da preservação da floresta".



Ainda no dia 02 de março envolverá os funcionários da Câmara Municipal de Gouveia.



O dia 03 de março é dirigido às corporações de bombeiros e às associações do concelho e a ação decorrerá das 09h00 às 12h00.



A ação de reflorestação "Replantar Gouveia" termina no dia 04 de março, com a participação da população em geral "que pretenda aderir a esta causa", segundo a organização.



O Município de Gouveia, situado na Serra da Estrela, no distrito da Guarda, convida todos a "abraçarem" a causa e a participarem na iniciativa.



Os interessados devem fazer a inscrição junto do Posto de Turismo de Gouveia.



Gouveia foi um dos concelhos do país que foi gravemente afetado pelos incêndios florestais no dia 15 de outubro de 2017, que destruíram "cerca de 80% da sua área florestal", lembra a autarquia, sublinhando que "torna-se necessário e urgente" a promoção de iniciativas que proporcionem a recuperação da floresta.