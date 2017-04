Nações Unidas avaliam central nuclear de Almaraz

O que achou desta notícia?







A Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa nomeou uma comissária para, até 15 de agosto, se pronunciar sobre a aprovação por parte do governo espanhol da construção de um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, a cerca de cem quilómetros da fronteira portuguesa.A comissária Nadezhda Zdanevich foi nomeada após as denúncias entregues pelo PAN, Pessoas-Animais-Natureza, a 27 de janeiro.O partido defende que Espanha entrou em incumprimento das convenções de Espoo e de Aarhus por falta de avaliação do impacto ambiental na fase inicial de planeamento do armazém, bem como por falta de notificação e consulta sobre o projeto que é suscetível de ter um impacto ambiental transfronteiriço.