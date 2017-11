Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não conheci o meu pai”

Manuel Oliveira conta infância difícil vivida sem afetos.

Por Ana Botto | 09:16

Aos 12 anos a vida de Manuel, de 56 anos, mudou. Foi no Tribunal de Menores que descobriu que afinal o homem a quem chamava pai era o padrasto. Uma revelação dramática que resultou numa constante procura pela identidade do progenitor. Foi para fazer as pazes com o passado que se candidatou ao programa da CMTV ‘Separados pela Vida’.



Manuel é o nome pelo qual gosta de ser tratado. Mas o seu nome completo é Vitorino Manuel Ferreira de Oliveira. É gerente comercial num estabelecimento de restauração, em Setúbal.



Perante o olhar atento de Duarte Siopa, Manuel revelou querer saber afinal quem é o pai. "Pelas minhas contas o meu pai, Possidónio de Oliveira, terá cerca de 80 anos. Sempre tive dentro de mim um bichinho, muita curiosidade em descobrir o meu pai", revela.



Em estúdio, Manuel contou a infância difícil que teve. "Perdi a minha mãe aos 5 anos e fiquei com o meu padrasto. Sem dinheiro, vendi jogos, jornais e até pedi esmolas", acrescenta. Também a adolescência não foi fácil: "o meu padrasto arranjou uma companheira e fui parar a uma casa de correção".



Ainda em estúdio, Manuel descobriu que o pai já tinha morrido há 33 anos. Mas à sua espera estava a irmã que não conhecia. Ana Rodrigues, 50 anos, veio do Algarve para surpreender o irmão em estúdio. Também através de uma ligação via Skype, John Oliveira, que vive na Austrália, revelou ser irmão de Manuel. Apesar da emoção de não ter reencontrado o pai, Manuel ganhou um novo alento depois de ter conhecido os irmãos. Aos 12 anos a vida de Manuel, de 56 anos, mudou. Foi no Tribunal de Menores que descobriu que afinal o homem a quem chamava pai era o padrasto. Uma revelação dramática que resultou numa constante procura pela identidade do progenitor.



Foi para fazer as pazes com o passado que se candidatou ao programa da CMTV ‘Separados pela Vida’. Manuel é o nome pelo qual gosta de ser tratado. Mas o seu nome completo é Vitorino Manuel Ferreira de Oliveira. É gerente comercial num estabelecimento de restauração, em Setúbal. Perante o olhar atento de Duarte Siopa, Manuel revelou querer saber afinal quem é o pai. "Pelas minhas contas o meu pai, Possidónio de Oliveira, terá cerca de 80 anos. Sempre tive dentro de mim um bichinho, muita curiosidade em descobrir o meu pai", revela.



Em estúdio, Manuel contou a infância difícil que teve. "Perdi a minha mãe aos 5 anos e fiquei com o meu padrasto. Sem dinheiro, vendi jogos, jornais e até pedi esmolas", acrescenta. Também a adolescência não foi fácil: "o meu padrasto arranjou uma companheira e fui parar a uma casa de correção".



Ainda em estúdio, Manuel descobriu que o pai já tinha morrido há 33 anos. Mas à sua espera estava a irmã que não conhecia. Ana Rodrigues, 50 anos, veio do Algarve para surpreender o irmão em estúdio. Também através de uma ligação via Skype, John Oliveira, que vive na Austrália, revelou ser irmão de Manuel. Apesar da emoção de não ter reencontrado o pai, Manuel ganhou um novo alento depois de ter conhecido os irmãos.