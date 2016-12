"Não vamos desistir de lutar pela justiça"

Apesar da contestação do MS e do hospital à ação administrativa em que é pedida uma indemnização de 530 mil euros por negligência, os pais garantem que não vão desistir. "Este pesadelo para nós nunca mais acaba, mas pelo menos queremos evitar que outras famílias o vivam", conclui.

"É tudo mentira. Eles causaram a morte da minha filha e nós vamos provar isso." Mário Moreira, pai de Sara, a jovem de 19 anos de Paredes que morreu, em 2013, vítima de um tumor cerebral nunca detetado, não aceita a contestação do hospital e do Ministério da Saúde (MS) à ação que moveu, em conjunto com a esposa, por negligência médica.O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que integra o Hospital Padre Américo (Penafiel) a que Sara teve de recorrer 11 vezes entre 2010 e 2013, garante que foram cumpridos todos os procedimentos técnicos necessários face ao quadro clínico que apresentava."Ela desmaiava, tinha dores de cabeça e já não controlava a urina. Diziam que era stress e ansiedade. Nunca lhe fizeram um exame", diz Mário ao. O centro hospitalar garante, no entanto, que a jovem faltou a duas consultas marcadas. "Mais uma grande invenção. Como é que ela tinha as consultas se nunca recebemos uma carta em casa? Dois dias antes de morrer esteve no hospital e nada foi feito", contraria Mário Moreira.