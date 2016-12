Nasceram mais bebés este ano

Em três municípios não houve, até dia 28 deste mês, registo de qualquer nascimento: Lagoa, Calheta e Corvo, todos localizados no arquipélago dos Açores.

Há mais bebés em Portugal. Entre 1 de janeiro e 28 de dezembro deste ano, nasceram em Portugal 82 381 bebés, mais 1147 que no mesmo período de 2015, referem os dados do Instituto dos Registos e do Notariado, do Ministério da Justiça, a que oteve acesso. Aliás, já nasceram mais crianças do que em todo o ano de 2015: segundo o IRN/MJ, registaram-se 82 126 nascimentos no ano passado.Em 2014, tinham sido registados 78 307 nascimentos e em 2013 foram 78 779. Como é natural, o concelho de Lisboa lidera no número de partos, com 12 728 (média de 35 por dia), seguindo-se o Porto (4633) e Cascais (2354). Nos distritos do interior do País, o concelho com mais nascimento é Viseu, com 947. Seguem-se Santarém (693) e Évora (663).Num total de 46 municípios registaram-se, pelo menos, 365 bebés. Ou seja, mais do que um nascimento por dia.No campo oposto, estão concelhos com elevada taxa de envelhecimento e de desertificação, e, invariavelmente, localizados no interior de Portugal: Castanheira de Pera (cinco bebés), Vila Velha de Ródão e Alcoutim (seis cada) e Fronteira (nove) são os municípios onde há menos crianças nascidas entre 1 de janeiro e 28 de dezembro de 2016. Dos 305 concelhos onde se registaram nascimentos durante este ano, em 117 não se atingiram os 50 bebés.