Natal com chuva e vento forte

Está ainda prevista queda de neve nas terras altas.

Por João Saramago | 01:30

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para o dia de Natal a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que irão aumentar de frequência e intensidade a partir da tarde nas regiões Norte e Centro.



A previsão é também de queda de neve acima de 1400 metros de altitude a partir do final da tarde. O vento será do quadrante sul, soprando moderado a forte, por vezes, com rajadas até 70 km/h, nas terras altas.



Na véspera de Natal, uma depressão centrada a sul do Algarve poderá provocar chuva fraca no Litoral.