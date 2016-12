Natal com frio mas sem chuva

A véspera e o dia de Natal vão ser marcados pelo tempo frio, com temperaturas máximas a variar entre 07 e 18 graus Celsius, mas sem precipitação, adiantou à agência Lusa o meteorologista Bruno Café.



Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que no sábado (véspera de Natal) e no domingo (dia de Natal) prevê-se céu pouco nublado ao limpo, vento fraco, formação de geada e neblina e nevoeiro no interior norte e centro.



"O céu apresentar-se-á pouco nublado ou limpo, poderá ter alguns períodos de maior nebulosidade na região do Norte e Centro, em especial na região Norte, haverá também condições para a formação de geada e neblina ou nevoeiro, que no nordeste transmontano e Beira Alta poderá persistir ao longo do dia durante o fim de semana do Natal", adiantou.









"Não se prevê precipitação até domingo e, no que diz respeito às temperaturas, vamos ter uma pequena subida hoje e quinta-feira e depois não vão variar muito nos dias seguintes", disse.



O meteorologista do IPMA indicou ainda que a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 16/18 graus, sendo que no interior deverão rondar os 07 a 10 graus.



"A temperatura mínima irá variar entre os 02 e os 04 graus no interior e os 06 e 08 no litoral", concluiu.



De acordo com Bruno Café, o vento vai soprar fraco a moderado do quadrante norte."Não se prevê precipitação até domingo e, no que diz respeito às temperaturas, vamos ter uma pequena subida hoje e quinta-feira e depois não vão variar muito nos dias seguintes", disse.O meteorologista do IPMA indicou ainda que a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 16/18 graus, sendo que no interior deverão rondar os 07 a 10 graus."A temperatura mínima irá variar entre os 02 e os 04 graus no interior e os 06 e 08 no litoral", concluiu.

O que achou desta notícia?







11.1% Muito insatisfeito

11.1%

11.1%

11.1%

77.8% Muito satisfeito