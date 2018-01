Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negócios em hospitais com irregularidades

Contratos para exploração de refeitórios, cafetarias e parques passados a pente fino.

A Inspeção -Geral das Atividades em Saúde (IGAS) detetou várias irregularidades ao nível dos contratos que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) celebram com entidades privadas para a ocupação de espaços com vista ao desenvolvimento de algum tipo de atividade de natureza comercial.



Em causa estão, por exemplo, os refeitórios, as cafetarias, as papelarias, os parques de estacionamento, as máquinas de venda automática, as máquinas de multibanco, a rede móvel digital, as antenas, centrais de cogeração, exposições, salas de formação e os infantários.



De acordo com o parecer da IGAS, a que o CM teve acesso, foram encontradas "fragilidades no âmbito das ocupações onerosas, no que diz respeito aos procedimentos de contratação e prolongamento da vigência dos contratos, bem como quanto aos procedimentos de controlo de arrecadação das receitas".



Entre as falhas, foi registado também "incumprimento do estipulado nas cláusulas contratuais, nomeadamente no que diz respeito aos prazos de pagamento, prazos de vigência dos contratos, atualização anual do valor das rendas e existência de valores em dívida, sem ter sido conseguido qualquer acordo que efetivasse a respetiva cobrança".



A fiscalização visou cinco hospitais e a IGAS, tendo em conta as falhas detetadas, propôs novas ações em mais unidades.