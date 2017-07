Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neurologista gay responde a Gentil Martins

Bruno Maia publica mensagem no Facebook sobre as polémicas declarações do cirurgião.

18:54

Bruno Maia, um neurologista do Centro Hospitalar de Lisboa Central, escreveu no Facebook uma mensagem onde critica as declarações proferidas por Gentil Martins, em entrevista à revista do Expresso, onde classificou a homossexualidade como uma "anomalia".



O médico, que começa por afirmar que é também homossexual, revela que nasceu e cresceu "com um pai e uma mãe": Maravilhosos, esforçados, dedicados a mim e ao meu irmão mais do que a qualquer outra coisa na vida. Também existiram avós, tios, primos e primas e se alguma coisa toda esta gente me ensinou foi o que era o amor e o que significa ter uma família", começa por escrever.



"Já tive amores e desamores. Paixões intensas, outras fugazes. Já namorei e fui feliz, já fui abandonado e também já abandonei. Já partilhei casa e o resto da vida com um grande amor e já conheci o gosto amargo da separação. Nunca sofri de doença mental. Nunca fui diagnosticado com nenhum desvio da personalidade. Nunca tive nenhuma dificuldade de adaptação a ambientes diferentes. Nunca precisei de terapia ou acompanhamento psicológico. A minha homossexualidade nunca foi um factor de sofrimento para mim", acrescentou.



Quanto à "anomalia" a que Gentil Martins se refere, Bruno questiona: "Queira alguém explicar-me a "anomalia" na minha vida? Alguém me aponta critérios de diagnóstico para desvio da personalidade? Devo fazer "terapia de reconversão"? Para mudar o quê exactamente? Se para a medicina, a anomalia implica sofrimento (caso contrário é apenas uma variante), onde está o meu sofrimento?"



E deixa uma mensagem à sociedade: "Mas existe uma anomalia sim. E essa anomalia reside no facto de toda esta minha história ser pouco frequente. Para a maior parte dos homossexuais ou pessoas transgénero, não existe uma história de "felicidade" e "integração". Existe discriminação, preconceito e invisibilização. Existe sofrimento – mas esse sofrimento não vem de dentro, vem de fora. Vem dos outros."



Na mesma entrevista, Gentil Martins chamou ainda "estupor moral" ao craque português. Perguntado sobre a hipótese de um homem solteiro ter filhos recorrendo a uma barriga de aluguer, como foi o caso de Ronaldo, Gentil Martins disparou: "Considero um crime grave. É degradante, uma tristeza. O Ronaldo é um excelente atleta, tem imenso mérito, mas é um estupor moral, não pode ser exemplo para ninguém".