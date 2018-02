Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nevão corta estradas e encerra escolas

Proteção civil levanta possibilidade de cheias devido à chuva forte. Madeira está sob aviso de risco máximo.

Por Tânia Rei e João Saramago | 01:30

O frio siberiano que atinge a Europa chegou a Portugal e um nevão cobriu ontem de branco a maior parte do territórios dos distritos de Vila Real, Bragança e Guarda. Ao mesmo tempo, desloca-se para o Continente a tempestade ‘Emma’, prevendo-se chuva e vento forte com a possibilidade de ocorrência de cheias, segundo o aviso da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



A neve caiu em força no Norte Interior obrigando ao encerramento de escolas de pelo menos oito concelhos: Montalegre, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Sabrosa, Alijó, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Carrazeda de Ansiães. O mau tempo levou também ao corte de estradas. No distrito de Vila Real, o trânsito esteve interrompido no IP4, na serra do Marão, na EN2 e na A24 em Fortunho.



No distrito de Bragança, esteve cortada a Estrada Nacional 315, entre Sambade e o cruzamento do Mouco, no concelho de Alfândega da Fé. Já o IC5, entre Mogadouro e Miranda do Douro, necessitou de intervenção dos limpa-neves. No distrito da Guarda, foram cortadas as estradas que dão acesso à Torre, na serra da Estrela.



Já no distrito de Viseu, os acessos rodoviários ao Santuário dos Remédios (Lamego) tiveram também de ser cortados.

Com a passagem da tempestade ‘Emma’, a Ilha da Madeira permanece sob aviso vermelho (risco máximo). No aeroporto Cristiano Ronaldo, em Santa Cruz, foi registada uma rajada de vento de 113 km/h. O vento forte obrigou ao cancelamento de 14 voos. Devido ao risco de cheia numa ribeira, a Escola Básica 1 Seara Velha, no Curral das Freiras (Câmara de Lobos) fechou.



No Continente, são esperadas ondas capazes de atingir os 12 metros de altura, a sul do Cabo Raso, pelo que a Marinha apela aos pescadores que evitem sair para o mar. É também desaconselhada permanência junto ao mar pelo risco de arrastamento por ondas.



Frio siberiano já matou pelo menos dez na Europa

O frio siberiano que se estende pela Europa matou no espaço de três dias pelo menos dez pessoas: quatro das quais em França, outras quatro na Suécia, uma na Roménia e outra na Rússia.



Segundo o instituto de meteorologia britânico - Met Office - as baixas temperaturas vão continuar pelo menos até sexta-feira. Em Berlim, na Alemanha, estiveram -27 graus e em Bruxelas, na Bélgica, -25.