Nevão em Espanha dificulta travessia de camiões portugueses

Quem precisar de atravessar a fronteira através de Vilar Formoso pode sempre acompanhar, em tempo real, a situação do tráfego rodoviário naquele país através da página da Direção Geral de Tráfego.

No Facebook, a GNR da Guarda tem atualizado o estado da estrada, avisando quem circula sobre as condições atmosféricas e de circulação, bem como dando conselhos para os automobilistas manterem a segurança na estrada, com gelo e neve.