Neve em Espanha trava camionistas na fronteira

Nevão obrigou à retenção de camiões na fronteira de Vilar Formoso.

Por Alexandre Salgueiro | 09:06

O mau tempo que se abateu sobre o território espanhol obrigou milhares de condutores a passarem 18 horas retidos no trânsito em várias estradas e também causou transtornos do lado de cá da fronteira.



Desde sábado até ontem, a GNR e a Guardia Civil tiveram que reter, em Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro, centenas de camiões que saíam de Portugal para várias zonas da Europa devido ao nevão que assolou a zona de Salamanca.



"Esta madrugada [ontem], a proibição de circular foi levantada na fronteira mas os veículos tiveram que voltar a parar em Salamanca já que as vias para Madrid e Valladolid continuaram intransitáveis", adiantou ao CM fonte da GNR.



Paulo Morais, que ontem regressou da Alemanha ao volante de um camião, passou em Salamanca às 07h00: "Foi possível circular, mas sempre a baixa velocidade. Estavam oito graus negativos, nevoeiro, neve e gelo na estrada", descreve o camionista.



Ontem à tarde, a circulação de pesados na fronteira era feita com normalidade, mas os camionistas continuavam receosos.



"As previsões apontam para que o mau tempo continue e por isso já vamos preparados para ter que voltar a parar", disse Carlos Martinho, em trânsito de Lisboa para Bruxelas.



Temperaturas abaixo de zero vão continuar

As temperaturas vão continuar abaixo de zero graus nos próximos dias, em vários locais de Portugal continental.



Bragança, Guarda, Vila Real, Viseu e Castelo Branco têm previsões de temperaturas negativas entre hoje e 6ª feira, e é esperada neve acima dos 800 metros.



Sopas quentes e várias camadas de roupa

Para fazer frente aos efeitos negativos das temperaturas baixas, a Direção-Geral de Saúde recomenda a ingestão de bebidas e de sopas quentes e que as pessoas se mantenham aquecidas, vestindo várias camadas de roupa, luvas, cachecol, gorro/chapéu e calçado adequado.



PORMENORES

Autoridades articuladas

A previsão de queda de neve em Espanha obriga a que a situação do trânsito na fronteira esteja a ser monitorizada "ao minuto" pela GNR e Guardia Civil.



Neve e frio

Para hoje está prevista a queda de neve na Serra da Estrela e também para a zona da cidade da Guarda. As temperaturas na região vão ser negativas.