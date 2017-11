Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Nina’ ajuda bombeiros de Viana do Castelo

Fotografias da cadela abandonada originaram calendário solidário.

Por Silvana Araújo Cunha

"Fiz uns calendários para o ano que vem, metade do valor da venda é para a minha família, os Bombeiros Voluntários de Viana". É desta forma que ‘Nina’, a cadela abandonada que ‘virou’ mascote dos bombeiros e estrela nas redes sociais, ‘apresenta’ o seu projeto solidário. As receitas da venda do calendário com as suas fotografias são para aqueles que, em 2015, a adotaram. "A outra metade é para a Associação VilaAnimal de Viana, porque todos os patudos merecem um Natal quentinho e com muita comidinha", explica, na página oficial do Facebook, que conta com mais de 13 mil seguidores.



Os calendários estão à venda desde quarta-feira, custam 3,5 € e têm sido um sucesso. "Em menos de uma semana já vendemos 200, muitos deles para fora do País", disse ao CM Paulo Camelo, bombeiro e um dos cuidadores de ‘Nina’. "É a nossa mascote. Toda a gente tem um grande carinho por ela", explicou o responsável.



As 13 fotografias da cadela foram tiradas no quartel dos bombeiros, onde vive desde que foi salva das ruas e registam alguns momentos que viveu com os elementos da corporação vianense. "Fizemos uma primeira encomenda de 500, mas podemos precisar de mais porque temos recebido muitos pedidos", indicou Paulo Camelo. Os calendários podem ser comprados através do Facebook ou no quartel. Traçada de boxer com castro laboreiro, a cadela foi resgatada em setembro de 2015 e é a "alegria de todos".