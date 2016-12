No País chocolate vale 200 milhões de euros

Manuel Barata Simões refere que a ACHOC pretende melhorar a visibilidade e reconhecimento dos méritos do chocolate. "O que pretendemos é que não sejam criadas barreiras artificiais, fiscais ou outras, à sua disponibilidade e acessibilidade pelos consumidores", referindo-se em concreto ao Imposto sobre o Valor Acrescentado – em Portugal o chocolate paga 23% de IVA, enquanto em Espanha o imposto é de 16%.

Os portugueses são o povo que menos chocolate consome na Europa. Por ano, cada português consome em média 1,7 quilos, enquanto em Espanha são 3,5 quilos, e na Alemanha e Reino Unido chegam a ser consumidos 11 quilos de chocolate per capita, por ano, explica Manuel Barata Simões, secretário-geral da Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria (ACHOC).Segundo o responsável, o mercado do chocolate em Portugal vale cerca de 200 milhões de euros. Os períodos de maior consumo são o Natal e a Páscoa. "Estes dois períodos valem cerca de 60% do total anual", diz Manuel Barata Simões.Na época natalícia, o Pai Natal é a figura de chocolate mais vendida. "Desde os 8 aos 100 gramas, é garantido que será o mais procurado", explica Valdemar Figueiredo, diretor industrial da Fábrica Imperial, em Vila do Conde, que produz chocolates para várias marcas, como a Regina, Jubileu ou Pantagruel. A fábrica produz cerca de três milhões e meio de figuras ocas de chocolate por época festiva, sendo que a produção para o Natal começa a ser preparada em junho.