Nobel da Física atribuído a três investigadores. Um deles ajudou a escrever o filme 'Interstellar'

Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory, o primeiro observatório na terra a conseguir visualizar as ondas gravitacionais. Weiss é creditado como um pioneiro nesta área, tendo desenvolvido a tecnologia que permitiu, pela primeira vez, detetar as ondas que Einstein havia previsto muitos anos antes.Rainer Weiss é investigador do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Barry Barish e Kip Thorne estão ligados ao California Institute of Tehnology.O prémio Nobel da Física 2016 tinha sido atribuído a David J. Thouless, e a F. Duncan M. Haldane e J. Michael Kosterlitz pelas descobertas teóricas sobre as fases de transição da matéria.

No ano passado, o Nobel da Física tinha sido atribuído ao físico escocês David James Thouless, juntamente com Duncan Haldane e John Michael Kosterlitz.Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.Foram atribuídos até hoje 110 prémios Nobel da Medicina e em apenas 47 vezes foram entregues a um único laureado. John Bardeen foi único a receber o prémio por duas vezes.O mais novo laureado com este Nobel foi Lawrence Bragg, de 25 anos de idade, que foi distinguido em 1915 em conjunto com o seu pai.