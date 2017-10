Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Nossa Aposta’ já deu 400 mil euros em prémios

Balanço positivo da primeira semana de funcionamento da nova plataforma.

Por Ana Pedro Arriscado | 01:30

A plataforma de apostas e de jogo online ‘Nossa Aposta’ atribuiu mais de 400 mil euros em prémios na primeira semana em funcionamento. O projeto, que é uma iniciativa do grupo Cofina - empresa dona do Correio da Manhã e da CMTV, entre outras publicações - arrancou no dia 28 de setembro em modo de pré-lançamento, mas já permite um balanço positivo.



Fernando Paes Afonso, responsável pela plataforma e antigo vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, confessa estar surpreendido com os resultados: em apenas sete dias, já foram submetidas centenas de inscrições de apostadores.



Fernando Paes Afonso descreve a ‘Nossa Aposta’ como "uma plataforma construída para oferecer uma oportunidade de entretenimento transparente e sério".



O responsável esclarece que jogar em segurança é uma prioridade. A ‘Nossa Aposta’ garante ferramentas para que "o utilizador não gaste mais dinheiro do que aquele que pode gastar".



O site apresenta explicações, recomendações e dicas para uma plena experiência de jogo. Fernando Paes Afonso garante que a plataforma vai ficar marcada pela constante inovação em todas as áreas: "No futuro, os nossos utilizadores vão ser surpreendidos com outros jogos e diferentes apostas."



Além disso, os jogadores podem apostar onde quer que seja através de uma aplicação disponível para telemóvel.



A ‘Nossa Aposta’ (www.nossaaposta.pt) promete assim revolucionar o mercado dos jogos e apostas feitas através da internet em Portugal.



SAIBA MAIS

Temporizador

A plataforma de apostas e jogo online dispõe de um temporizador para que o jogador possa fazer pausas regulares ou até para que se possa autoexcluir do jogo voluntariamente.



4750

Um dos maiores prémios atribuídos pela ‘Nossa Aposta’ atingiu os 4750 euros. A plataforma tem vindo a crescer, de forma constante desde que arrancou, no número de utilizadores.



Limites

O apostador pode ainda definir limites de depósitos e apostas diários, semanais ou mensais contando com vários bónus e promoções nos jogos disponibilizados pela plataforma.