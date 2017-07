Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova de Lisboa entre as melhores

Está na 41ª posição das universidades com menos de 50 anos.

Por André Pereira | 08:23

A Universidade Nova de Lisboa é a única instituição de Ensino Superior portuguesa a figurar entre as 50 melhores do Mundo com menos de 50 anos para 2018. Ocupa a 41ª posição, a mesma de 2017, mas quatro lugares acima do 45º posto de 2016. A listagem foi elaborada pela consultora britânica QS - Quacquarelli Symonds, especializada na elaboração de rankings de universidades de todo o Mundo.



"Estes resultados confirmam, pelo quinto ano consecutivo, a qualidade crescentemente reconhecida à Universidade Nova, apesar da sua juventude e nas suas várias dimensões, tanto pela comunidade académica quer pelo mercado de trabalho e tanto em Portugal como no estrangeiro", referiu António Rendas, reitor da Universidade Nova de Lisboa.



Entre os critérios em que a Nova de Lisboa melhorou, em relação à edição do ano passado, estão a reputação junto de empregadores e reputação académica, destacando-se também no rácio de professor por aluno e na internacionalização do corpo docente.



Nos primeiros lugares do ranking das 50 melhores instituições com menos de 50 anos estão universidades asiáticas: em primeiro está a Nanyang Technological University, de Singapura, seguida da Hong Kong University of Science and Technology, na China, e, por fim, a Kaist - Korea Advanced Institute of Science & Technology, na Coreia do Sul.



A QS - Quacquarelli Symonds existe desde 1990 e publica o ranking das melhores 50 com menos de 50 anos desde 2012.