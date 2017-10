Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova girafa no Badoca

Animal é alimentado pelos tratadores com sete a oito litros de leite de vaca por dia.

08:50

‘Niassa’, uma girafa da subespécie Rothschild, é a mais recente cria do Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém.



Nasceu a 27 de setembro, com 1,80 metros e 59 quilos. A girafa foi rejeitada pela progenitora e é alimentada pelos tratadores com sete a oito litros de leite de vaca por dia.