Novas barragens aguardam luz verde

Comissão de acompanhamento dos efeitos da seca defende a construção de barragens.

Por João Saramago e Sónia Trigueirão | 01:30

A comissão de acompanhamento dos efeitos da seca aprovou um pacote de 26 medidas, entre as quais figura a necessidade de "avaliar a necessidade e possibilidade de construção de novas barragens".



A 19ª medida surge perante o País enfrentar uma das piores secas dos últimos 100 anos. Na ordem do dia volta a estar a construção de seis barragens que já integraram o Programa Nacional de Barragens. E cuja construção era, sobretudo, justificada pela capacidade de produção de energia elétrica.



Na reavaliação do plano, em abril do ano passado, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, decidiu pela suspensão da barragem do Alvito (Castelo Branco), a ser construída no rio Ocreza, um afluente do rio Tejo. Mais a Norte, no rio Mondego, foi também decidido suspender a construção da barragem de Girabolhos (Seia). Desnecessária revelou-se também Fridão, no Tâmega, infraestrutura a ser erguida no concelho de Amarante e que em situação de colapso ameaçaria esta cidade.



Três outras barragens tinham sido já inviabilizadas por anteriores governos: Padroselos, Almourol e Pinhosão. No rio Beça, um afluente do Tâmega, no concelho de Boticas, a barragem de Padroselos foi chumbada em 2010 por a sua construção ameaçar uma colónia de mexilhão.



A ideia de construir uma barragem no rio Tejo, em Almourol, no concelho de Abrantes, também viria a ser abandonada no mesmo período tal como Pinhosão, no rio Vouga. Viabilizado ficou o complexo hidroelétrico do Alto Tâmega (Ribeira de Pena) e a barragem do Foz Tua (Carrazeda de Ansiães). Esta última já concluída.



Segundo os técnicos, as barragens a serem construídas para fazerem frente à seca deverão ter "uma dimensão criteriosa e moderada". É também defendido que "terão de possuir capacidade de regularização interanual, para incrementar as disponibilidades hídricas" e, desta forma, "combaterem a desertificação".



Rio Guadiana dá água para o rio Sado

O sistema de barragens do Sado viu o volume de armazenamento subir de 18% no final de setembro para 20%. Aumento realizado graças ao transvase de água da barragem do Alqueva, no Guadiana.



Obras vão aumentar paredão de Fagilde

Fagilde, que abastece a área de Viseu, é a situação mais complicada. A água disponível dá para apenas um mês. Obras de desassoreamento e aumento do paredão vão elevar em 20% a capacidade.



PORMENORES

Complexo do Tâmega

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega é dos mais ambiciosos construídos nos últimos 25 anos na Europa. Integra as barragens de Daivões, Alto Tâmega e Gouvães. Funcionará em 2023.



Foz Tua está pronta

Alvo de forte contestação por parte dos ambientalistas pela destruição do meio ambiente, Foz Tua custou 370 milhões de euros e encontra-se neste momento em fase de testes.



Necessários dois meses de chuva

"O desagravamento das condições de seca extrema está dependente de dois meses de precipitação acima do normal", revelou Álvaro Silva, climatologista do Instituto Português do Mar (IPMA). Realidade que não deverá ser concretizada nos próximos dias, uma vez que as previsões indicam a ocorrência de precipitação até sábado, devendo depois o sol voltar.



Para além da chuva, as previsões meteorológicas apresentam ainda condições favoráveis para a ocorrência de trovoadas.



A partir de domingo e até dia 7 o tempo volta a mudar e deverá regressar a influência de um anticiclone com o predomínio do céu pouco nublado ou limpo e descida dos valores da temperatura mínima para valores próximos dos zero graus no Interior e Norte.



A possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros localmente fortes acompanhados de trovoada levou ontem o IPMA a colocar sob aviso amarelo nove distritos: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.



Para o chamado verão de São Martinho verifica-se uma tendência para a ocorrência de aguaceiros a Norte de Leiria e presença de céu pouco nublado a Sul desta cidade, e temperaturas máximas amenas.