Nove concelhos vão estar horas sem eletricidade

Os concelhos de Ferreira do Zêzere e Tomar também deveriam sofrer cortes, de acordo com a informação da agência Lusa, mas a página oficial da EDP Distribuição não indica nenhuma interrupção. Ocontactou fonte oficial da empresa mas não foi dado qualquer esclarecimento sobre esta intervenção.

Distrito de Coimbra

Concelho de Coimbra (cortes entre as 7h30 e as 10h30)

Quinta de Santa Apolónia, Praceta Rua Alves Redol Lt, Rua Alves Redol Lt, Rua José Régio Lt, Travessa da Rua F De Almeida Lt)

Concelho da Figueira da Foz (cortes entre as 7h00 e as 13h00)

Rua de António Santos, Rua de Luís Gonçalves Santiago, Rua de Adoldo Gonçalves Santiago, Rua do Cabedelo, Rua da Bela Vista e rua do Hospital, Rua da ETAR, Rua do professor Marques Cadima, Praceta de Santiago Mayor, Rua de Dr. João Bagão e Rua do Hospital, Beco do Depósito de Gás, Rua da Morraceira, Mondeguinho, Estrada Morraceira, Moleiras, Rua de Major Humberto Cruz, Rua de S. Julião e Estrada Nacional 109





Distrito de Faro

Albufeira (entre as 8h00 e as 11h00)

Urbanização Vila Rosal Fase 2





Distrito de Lisboa

Concelho da Azambuja (corte entre as 7h00 e as 13h00)

Casal do Relógio, Nó de Aveiras Cima, Rua das Amarelas, Rua do Barrabel, Rua Cantinho da Fonte Santa, Rua da Fonte Santa, Rua do Meio, Rua da Milharica, Rua da Primavera, Rua do Relógio, Rua da Serrada, Travessa António Pratas Ferreira, Travessa do Barrabel, Travessa do Carril, Travessa Ernesto Couceiro, Travessa da Figueira, Travessa da Fonte Santa, Travessa Joaquim Adrião Santos, Travessa José da Costa, Travessa Julião, Travessa Manuel Baião Vitorio, Travessa do Narciso, Travessa da Ponte, Travessa da Rosa, Travessa Solar dos Rapazes, Travessa do Texugo, Beco dos Lamas, Rua Alto do Moinho, Rua da Ameixoeira, Rua António Amaro Santos, Rua Domingos Soares Adrião, Rua da Água Férrea, Rua Moinho do Novo, Travessa da Ameixoeira, Travessa Domingos Soares Adrião, Travessa da Férrea, Travessa da Férrea I, Travessa da Férrea II, Travessa da Férrea III, Travessa da Goucha, Rua 25 de Abril, Rua do Carrasco, Casal Vale Fojo, Quinta Vale Mourão, Sítio da Área Serviço de Aveiras de Cima, Travessa do Pinhal da Malta, Estrada das Amarelas, Rua do Carrasco, Rua da Corriola de Baixo, Rua do Tambor, Travessa Francisco Seabra Pratas, Travessa do Tambor e Travessa do Texugo.

Concelho de Lisboa (corte entre as 14h00 e as 14h30)

Bairro do Alvito, Casal do Alvito, Estrada do Alvito, Parque Florestal de Monsanto, Rua Quinta Jacinto, Tapada da Ajuda

Concelho de Vila Franca de Xira (corte entre as 8h00 e as 14h00)

Rua Engenheiro Moniz da Maia e Urbanização Malvarosa Parque Lt



Distrito do Porto

Concelho de Santo Tirso (entre as 8h30 e as 9h00)

Lugar da Cruzinha, Lugar de Mulatinhos, Rua Alegria, Rua Alexandre Herculano, Rua Antero De Quental, Rua António Sérgio, Rua Colónias, Rua Comendador Abílio Ferreira Oliveira, Rua Cruzinha, Rua da Portela, Rua Egas Moniz, Rua Fernando Pessoa, Rua Friães De Baixo, Rua Frieira, Rua Mulatinhos, Rua Norte, Rua Portela, Rua São Bento da Batalha, Rua Sol, Rua Vau, Travessa Mulatinhos e Travessa Portela

Concelho da Trofa (entre as 10h00 e as 10h30)

Lugar de Vila, Rua Breto, Rua do Pinto, Rua Dr. David Assoreira, Rua Pe Bartolomeu S Lima, Rua Vale Coronado e Travessa Vale Coronado





Distrito de Santarém

Concelho do Cartaxo (entre as 7h00 e as 13h00)

Rua 1 De Maio