Nove mil doentes esperam cirurgias nos hospitais

Entre os problemas existentes no Centro Hospitalar do Algarve, João Ildefonso aponta a "ausência de estratégia a curto e a médio prazos" e a existência de concursos desertos, por falta de atratividade nos hospitais públicos da região algarvia, o que tem levado à saída de profissionais para a atividade privada."Muitos deles nem é por uma questão de ordenado, é por uma questão de condições de trabalho", lamentou.

Mais de 9 mil doentes estão a aguardar por uma cirurgia nas unidades de saúde do Centro Hospitalar do Algarve (CHA). Em 2016, ao que oapurou, mais de 5 mil casos foram transferidos para hospitais privados.Os dados foram revelados esta semana na Comissão Parlamentar de Saúde por João Ildefonso, diretor demissionário do Departamento de Cirurgia do CHA, que considera que todos os serviços estão deficitários."No departamento cirúrgico, há 9058 doentes a aguardar cirurgias, mas o mais grave é que 20% deles já ultrapassaram o tempo de espera máximo garantido e cerca de 10% estão há mais de 12 meses em lista de espera", assumiu este responsável, que revelou que em 2016 "foram transferidos para os hospitais privados 5675 doentes, tendo sido operados 4218.