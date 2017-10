Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo apelo por cão de ministra do Mar

O cão de Ana Paula Vitorino, 'Kiko', continua desaparecido.

O cão da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, continuava ontem desaparecido, apesar das "várias chamadas" recebidas pela família, desde que o caso foi noticiado pelo CM. "A chamada mais detalhada que recebemos dava conta de que o Kiko teria sido avistado na área das piscinas de Santarém, mas continuamos sem saber dele e apelo a todos para que fiquem atentos", explicou Ana Paula Coelho, que disponibiliza o número de telemóvel 937 122 472 para informações sobre o cão.



"Obrigada ao CM pela ajuda para tentarmos encontrar o Kiko", escreveu ontem Ana Paula Vitorino, nas redes sociais, onde revelou mais detalhes sobre a história do cão. "Apareceu em nossa casa sozinho com cerca de três semanas e menos de 20 centímetros, tendo sobrevivido bebendo água das bases dos vasos", recordou a ministra do Mar, acreditando que, graças ao seu "instinto de sobrevivência e energia", Kiko "irá voltar para casa".