Novo bastonário da Ordem dos Psicólogos toma posse hoje

Como prioridades para o mandato, aponta a promoção da empregabilidade e o desenvolvimento profissional dos psicólogos, aumentar a proximidade da Ordem e difundir o seu papel na sociedade.Outras das prioridades passam por fomentar o envolvimento dos psicólogos, melhorar a qualidade dos serviços e facilitar a inovação e "construção de pontes entre psicólogos e outros profissionais, reduzindo as assimetrias e distâncias".Eleito para o triénio 2017/2020, Francisco Miranda Rodrigues substitui no cargo Telmo Mourinho Baptista.

Francisco Miranda Rodrigues toma hoje posse como bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, tendo como prioridades promover a empregabilidade e o desenvolvimento profissional dos psicólogos e "reforçar e ampliar a sua influência a nível social e político".A 07 de dezembro, Francisco Miranda Rodrigues foi eleito bastonário com 53,9% dos votos (2.806), tendo a sua lista "Mobilizar os Psicólogos" conquistado todas as delegações, bem como o Conselho Fiscal, o Conselho Deontológico, a Assembleia de Representantes e os Conselhos de Especialidade.Após a eleição, o novo bastonário afirmou que este "é um momento crucial para a evolução do trabalho da Ordem dos Psicólogos".