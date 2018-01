Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo corte de água afeta zona de Cedofeita, no Porto

Conduta já tinha sofrido uma rutura na segunda-feira.

Um corte de água está a afetar esta tarde a zona de Cedofeita, concelho do Porto, dois dias depois de também nesta localização se ter verificado a rotura de uma conduta.



Contactado pela Lusa, o atendimento telefónico da Águas do Porto esclareceu que está a ser feita uma reparação na Travessa de S. Carlos, operação que obrigou à troca de uma peça e que pode prolongar-se por cerca de 40 minutos.



Já o gabinete de comunicação da Câmara do Porto garantiu que este corte "não está relacionado com o problema de segunda-feira" e confirmou que o abastecimento de água vai ser reposto.



"Foi uma válvula que avariou e a reparação exigiu um corte pontual do abastecimento de água", indiciou a autarquia.



Na segunda-feira, o abastecimento de água na zona alta do Porto esteve constrangido, sendo reposto na terça-feira após a reparação da conduta que sofreu uma rutura.



Era expectável que a pressão na rede chegasse à "total normalidade" hoje, conforme revelou terça-feira a autarquia.



Numa resposta escrita enviada à Lusa, o gabinete de comunicação da Câmara do Porto esclareceu que foi necessário fazer a "conclusão da reparação da conduta" de "grande dimensão", algo que aconteceu de madrugada.