Novo líder da Organização Mundial de Turismo escolhe Portugal para primeira visita

Zurab Pololikashvili aponta país como exemplo de educação e inovação.

Por Lusa | 13:34

O novo secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, escolheu Portugal como destino da sua primeira visita oficial e elogiou o país como um "dos melhores casos" de desenvolvimento do setor.



"Vamos e concordamos em mostrar a todo o mundo como Portugal é dos melhores casos de como desenvolver o Turismo e a desenvolver a educação e inovação no setor do Turismo", afirmou o georgiano, após uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa.



Da agenda "interessante e produtiva" desta visita constam ainda "muitos locais interessantes", segundo Pololikashvili, que enumerou Estoril, Alentejo e reuniões com várias autoridades deste "país maravilhoso".



Aos jornalistas, o dirigente referiu que a experiência de Portugal vai ser apresentada a outros países, que estão "muitos interessados em desenvolver novas tecnologias e 'startups' [empresas com elevado potencial de crescimento]" no setor turístico.



Pololikashvili acrescentou como o Governo nacional tem um plano "muito claro e interessante" sobre como diversificar o Turismo em todo o país e motivar as pessoas, que são parte do desenvolvimento e um grande ativo".



"[Têm sido registados] excelentes resultados e tenho a certeza de que a dinâmica vai continuar", acrescentou o secretário-geral.



Ao lado do responsável, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, comentou que, além da "grande confiança" da OMT, há também a "mensagem de responsabilidade para Portugal".



Esta primeira visita oficial de Pololikashvili a um país "é muito importante" e é um "reconhecimento do trabalho e da aposta" desenvolvida para tornar o Turismo como "instrumento de desenvolvimento de todo o país, desenvolvimento regional e motor de desconcentração da atividade ao longo do ano e ao longo do território".



A governante destacou a deslocação durante um dia ao Alentejo para apresentar o projeto do observatório para a sustentabilidade, em Évora.



Na reunião na residência oficial do chefe de Governo esteve também o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.